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''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, eşlerini bırakıp aynı adama kaçtı. Kadınlardan birinin eşi Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu."

Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi.

Böyle aldatma görülmedi! ''Kardeşim'' diye eve aldığı adamla kaçtı!Böyle aldatma görülmedi! ''Kardeşim'' diye eve aldığı adamla kaçtı!Gündem

 

Etiketler esra erol elti
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