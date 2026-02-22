Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi

  1. Anasayfa
Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki tırmanan gerilimin gölgesinde yeni haftaya hazırlanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten yatırımcıyı yakından ilgilendiren kritik bir gram altın uyarısı geldi.

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, ABD-İran gerilimi piyasaları yangın yerine çevirdi! Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk, cuma günü kapanışın ardından serbest piyasada gram altının 7450 TL seviyelerine fırladığını belirterek Pazartesi sabahı için kritik senaryoyu açıkladı. Merkez bankalarının "dolar kaçışı" ve Trump'ın "tüccar" stratejisinin altına etkisini anlatan Yıldırımtürk, gümüş ve nadir metaller için de uyardı.

Sözcü TV’de Gülinay Selçuk’un sorularını yanıtlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, hafta sonuna girerken piyasalarda yaşanan jeopolitik fiyatlamayı analiz etti. Yıldırımtürk, özellikle ABD-İran arasındaki "pazarlık" sürecinin altın fiyatlarını tetiklediğini vurguladı.

Gram altın serbest piyasada 7 bin 450 TL’yi gördü

Yıldırımtürk, piyasaların kapanışıyla birlikte oluşan farka dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

"Cuma günü resmi kapanışta 7360 TL olan gram altın, riskin satın alınmasıyla şu an serbest piyasada 7450 TL civarında seyrediyor. Eğer pazartesi günü bir çatışma haberi veya gerilimin tırmanması söz konusu olursa, bunun etkilerini ekranda doğrudan göreceğiz."

"Çatışma İhtimali Düşük Ama Risk Büyük"

ABD’nin bölgeye yaptığı askeri yığınağı bir "pazarlık kozu" olarak değerlendiren uzman, şunları ekledi:

ABD'nin Hedefi: Çin’in İran’dan petrol alımını durdurmak ve ticari bağları kesmek.
Tüccar Zihniyeti: Trump döneminde jeopolitik çatışmaların savunma sanayisi satışlarını artırmak için bir araç olarak kullanılabileceğini, bu durumun değerli madenleri canlı tutacağını belirtti.

Altının yükselmesinin asıl sebebi ne?

Yıldırımtürk’e göre fiyatları uçuran sadece savaş riskleri değil; asıl sebep Merkez Bankaları. Başta Çin olmak üzere birçok ülke merkez bankasının ABD tahvillerini satıp altına yönelmesi, fiyatlarda kalıcı bir yükseliş trendi oluşturuyor. Ayrıca Ocak ve Şubat aylarındaki yüksek enflasyon beklentisi, yerli yatırımcıyı "alım" tarafında tutmaya devam ediyor.

"Gümüş ve platin de yolda"

Yıldırımtürk, altındaki yükselişin gümüş, platin ve paladyumu da peşinden sürükleyebileceğini söyledi. Ancak yatırımcıyı uyararak, nadir minerallere (yapay zeka ve elektrikli araçlarda kullanılanlar) yatırım aracı olarak bakmanın riskli olabileceğini hatırlattı.

