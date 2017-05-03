Peçete yediren, idrar içiren ''hoca''ya gözaltı

Erbil'de 'kanseri bile iyileştirdiğini iddia eden' Mele Ali Kelek gözaltına alındı. Kelek'in tedavi arasında peçete yedirmek, sopayla dövmek, idrar içirmek gibi 'ilginç' yöntemler bulunuyordu

Erbil’in Kelek kasabasında yaşayan ve kanser dahil birçok hastalığı kendine özel yöntemlerle tedavi ettiğini iddia eden Mele Ali Kelek, dün gece polis tarafından gözaltına alındı.



Kendisini Kelek’in öğrencisi olarak tanıtan Abbas Sadık, Mele Ali’nin dün gece saat 23.00’te Duhok polisi tarafından gözaltına alındığı ve Duhok’a götürüldüğünü belirtti.



Mele Ali Kelek’i, “Muhammed Resullulah Hastanesi” adını verdiği mekanında her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyordu. Kelek, daha önce birçok üst düzey yetkilinin tedavi amaçlı kendisini ziyaret ettiğini ifade ederek, “Onları sopayla döverek tedavi ediyorum” demişti.



Rûdaw’ın haberine göre, şikayetlerden dolayı birçok kez hasta kabul ettiği mekanı kapatılan Kelek, yine de işini sürdürüyor.



Mele Ali hastalarını ‘tedavi’ etmek için oldukça ilginç yöntemlere başvuruyordu. Hastalarına, “Zayıflamak için peçete yiyin, idrar şifalıdır ve için” gibi önerilerde bulunan Kelek’in hastalarından biri son olarak Erbil’de zayıflamak için bin 104 parça peçete yiyerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.