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Pegasus ve THY'den İran ve Lübnan uçuşları için yeni kararı

Pegasus ve THY'den İran ve Lübnan uçuşları için yeni kararı
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İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar ve İran ile yaşanan gerilim nedeniyle SunExpress, Lübnan seferlerini 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar askıya aldı. Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) ise, İran ve Lübnan'a sadece gündüz uçuşu yapma kararı aldı.

İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar ve İran'la yaşanan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor.

Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için tarife değişikliğine gitti.

Olası hava saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı. Daha önce 5 Ağustos'a kadar Lübnan seferlerini askıya alan SunExpress bu tarihi 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzattı.

Etiketler İran lübnan savaş THY pegasus SunExpress
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