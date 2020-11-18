Pegasus: ''Yolcularımız yasaktan muaf''

Pegasus, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili ikinci bir duyuru yayımladı. Pegasus'un duyurusunda "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi.