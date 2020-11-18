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  3. 18 Kasım 2020 12:55

Pegasus: ''Yolcularımız yasaktan muaf''

Pegasus, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, "Uçuşu olan misafirlerimiz muaftır" dendi.

Pegasus: ''Yolcularımız yasaktan muaf''
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Pegasus, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili ikinci bir duyuru yayımladı. Pegasus'un duyurusunda "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta  sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi.

 

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