Peki ya İBB'ye kayyum atanırsa ? Özel'den dikkat çeken karar CHP İBB binasını terk etmeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İBB'ye kayyum atanması durumunda belediye binasından çıkmayarak kayyuma direneceklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen ve burada kalmaya başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İBB'ye kayyum atanırsa ne yapacaksanız?" sorusuna belediye binasından çıkmayacak ve direnecekleri yönünde yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Özel, gözaltı kararının CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki desteğini artıracağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir seçim karşısında duyduğu korkuya işaret etti.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin oylarını arttıracağını belirten Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki herhangi bir seçimden korktuğunu ifade etti.

Öte yandan İBB'ye yönelik kayyum atanması halinde ne yapacağına dair sorulan soruya yanıt veren Özel, belediye binasından çıkmayarak kayyuma direneceklerini belirtti.

İBB’ye kayyum atanması ihtimaline dair soruyu da yanıtlayan Özel, böyle bir girişimin halk iradesine doğrudan müdahale anlamına geleceğini belirtti. CHP lideri, “İBB’ye kayyum atanırsa belediye binasından çıkmayacağız. Demokrasiye yönelik bu ağır müdahaleye karşı en güçlü demokratik tepkiyi göstereceğiz” dedi.

Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının sadece bireysel bir mesele olmadığını, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Bu olay, sadece CHP’nin değil, 86 milyon yurttaşın meselesidir” ifadelerini kullandı.

Reuters