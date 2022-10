Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği kız çocukları için dans ve müziği buluşturdu

Rahim ağzı kanseri hakkında farkındalık yaratma ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşısı sağlamak amacıyla Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından başlatılan “Bize İyi Gelecek” kampanyası kapsamında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde dans ve müzik Mall of İstanbul’da bir araya geldi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından başlatılan ve 500 kız çocuğuna ücretsiz HPV aşılanmasını hedefleyen “Bize iyi gelecek” kampanyasının ilk buluşması 50 çocuğun aşı giderlerini üstlenen Mall of İstanbul’da gerçekleşti.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, Jineokoloji Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, kampanya elçileri genç dansçı Alya Dormen, sanatçı Gökçe ve Gazeteci Ayşe Arman, kız çocukları ve aileler ile bir araya geldi.

Ayşe Arman’ın moderasyonu ile gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. İlkkan Dünder, rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Dünder; “Tüm dünyada her gün 7 kadın bu kansere yakalanıyor, her gün 3 kadın ise hayatını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 2 bin kadın bu kanser türüyle tanışıyor. HPV’nin bazı türleri rahim ağzı kanserine yol açıyor. Ama bu kansere yakalanmamak mümkün.” dedi. Prof. Dr. Dünder; ”Rahim ağzı kanseri, aşı ile önlenebilir tek kanser türü. Özellikle 9-14 yaş arasındaki çocuklara yapılan HPV aşısı yüzde 90’nın üzerinde koruma sağlıyor. Bu nedenle çocuklarımıza bu aşının uygulanmasını önemsiyoruz” dedi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ise “Maddi gücü olmayan ailelerin 9-14 yaş arası kız çocuklarına yönelik ücretsiz HPV aşı desteği sağlamak ve rahim ağzı kanserine karşı toplumsal farkındalığın artırmak amacıyla “Bize İyi Gelecek” kampanyasını başlattık. Amacımız daha çok sayıda kurumun desteğini alarak daha çok kız çocuğumuza ücretsiz aşı sağlayabilmek” dedi.

Alya Dormen ve Ayşe Arman kız çocuklarına iyi bir gelecek için sahne aldı

Kampanyanın duyurulmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına dansı ile destek veren genç dansçı Alya Dormen organizasyonda özel bir dans atölyesi düzenledi.

Kız çocukları ve aileleriyle bir araya gelen Alya Dormen, Gökçe’nin “Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısı ile eşliğinde kampanya için özel olarak hazırladığı koreografisini katılımcılarla paylaştı. Hem bilgilendirici hem de keyifli anların yaşandığı etkinlikte, ailelere aşı ile önlenebilen tek kanser türü olan rahim ağzı kanseri hakkında bilgiler aktarıldı.

Projenin gönüllü destekçilerinden sevilen sanatçı Gökçe’de Mall of İstanbul’da verdiği mini bir konser ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.