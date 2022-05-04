Pençe-Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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