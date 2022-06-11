Pençe-Kilit operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 220'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.''
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