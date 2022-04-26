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Pençe-Kilit operasyonundan bir acı haber daha

Pençe-Kilit operasyonundan bir acı haber daha

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 evladımız şehit düştü, 4 evladımız da yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyi’ndeki terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe - Kilit operasyonundan bir acı haber daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler pençe kilit operasyonu
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