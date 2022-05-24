Pençe-Kilit operasyonundan kahreden haber: 5 evladımız şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralanan askerlerden ikisi daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit sayısı 5'e yükseldi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.



Yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINA GİTTİ

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.