Pençe-Kilit operasyonundan peş peşe acı haberler: 1 askerimiz daha şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 evladımız şehit düştü, 2 evladımız da yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken, gelen acı haberler yüreğimizi yaktı.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda İs.Söz. Er Yunus Kalkan ve Vet. Söz. Er Fırat Canlı ve P. Söz. Er Doğukan Korkmaz şehit oldu.

3 Mehmetçik şehit oldu

3 şehidimizin yanı sıra 2 Mehmetçik de yaralandı.

Şehit olan askerlerimizin haberleri baba ocaklarına ulaştırıldı. Evlere bayraklar asılırken, gözyaşları sel oldu aktı.

Konuya ilişkin duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Er Yunus Kalkan



MSB'den şehitlerimize ilişkin yapılan duyurularda şu ifadelere yer verildi.

"Operasyon bölgesinde, bugün bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

Er Fırat Canlı

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur."

Er Doğukan Korkmaz



"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Doğukan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."