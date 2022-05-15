Pençe-Kilit'te 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Pençe-Kilit’te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95’e yükseldi.
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