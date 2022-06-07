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  3. Pencereden sarkan adamı görenler neye uğradığını şaşırdı: Gerçek şaşırttı

Pencereden sarkan adamı görenler neye uğradığını şaşırdı: Gerçek şaşırttı

Pencereden sarkan adamı görenler neye uğradığını şaşırdı: Gerçek şaşırttı

Yalova’da polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından sarkarak aşağı inmeye çalışan şüpheli düşerek yaralandı.

Yalova’da polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından sarkarak aşağı inmeye çalışan şüpheli beton zemine düşerek yaralandı. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi.

 Alınan bilgiye göre, Yalova’da uygulama noktasında polis tarafından durdurulmak istenen T.C, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan şüpheli girdiği apartmanın çatısına çıktı. Polisin takip ettiği şüpheli çatından sarkarak 3’üncü kattaki apartman dairesinin balkonundan içeriye girdi. Polisin daireye gelmesi üzerine pencereden sarkan şüpheli ikna edilmeye çalışıldı. Polisin kolundan tutmaya çalıştığı T.C, bu sırada 2’inci kat penceresine ulaştı. Aşağıda kendisini bekleyen başka polislerin olmasına rağmen aşağı sarkarak inmeye çalışan T.C, bu sırada dengesini kaybederek yere çakıldı.
İki bacağı da kırılan T.C, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Şüphelinin ifade için aranması bulunduğu öğrenildi. Zanlının neden kaçtığı sorusunu ise yanıtlamadığı bildirildi. 

Etiketler polis polisten kaçarken
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