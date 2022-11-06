Pencereleri kapatın! İstanbul'da hava kirliliği alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava raporunu paylaştı. Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek seviyelere çıkarken, uzmanlardan uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞTI

İstanbul'da hava kirliliği yüksek riskli seviyelere geldi. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde azot dioksit oranının çok yüksek seviyeye çıkacağı ifade edildi. Hava kirliliğinin sebepleri arasında yüksek basınç ve rüzgarsız havanın yanı sıra artan artan araç trafiği de gösterildi

TRAFİK HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Kirli havanın özellikle astım hastaları için tehlikeli olduğu belirtilirken, Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Trafikte 10 kilometre hızla gidince, yüzde 50 ile 100 oranında daha fazla yakıt tüketiliyor. Bu da hava kirliliğine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"PENCERELERİ KAPALI TUTALIM"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, sosyal medya hesabından İstanbul'da dün gözlemlenen puslu havanın ardından uyarılarda bulundu. Hava kirliliğinin baş ağrısına neden olabileceğini kaydeden Ökten, " İstanbul'da hava kirliliği çok yüksek. Şehre pus çökmüş durumda. Akciğer için riskli bir durum. İlerleyen saatlerde Avrupa yakası başta olmak üzere Azot dioksit miktarı iyice artacak. Baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısına sebep olabilir. Pencereleri kapalı tutalım..." dedi.

HASSAS KATEGORİDE 3 İLÇE

Öte yandan hava kirliliğinin ulaştığı korkunç seviye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin sitesinde yer alan verilere de yansıdı. Verilere göre, hava kirliliğinde sağlıksızın bir altı olan 'hassas' kategorisinde 3 ilçe yer aldı. Kadıköy'de bağlı Göztepe semti 137 ile hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü bölge oldu. Göztepe'nin ardından Kağıthane 127, Kartal 114, Kadıköy 111 ile hava kirliliği en yüksek olan ilçeler olarak açıklandı.

"TEMİZ HAVA YOK"

Hava Forum'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda da, "Dikkat: İstanbul'da bu akşam, gece ve pazar sabah saatlerinde azot dioksit oranı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Yüksek basınç var, rüzgar yok, kirlilik şehir üzerine çökecek. Astım hastaları için sıkıntılı hava. Ayrıca birçok insanda baş ağrısı da yapar. Temiz hava yok..." uyarısı yapıldı.

Ayrıca AccuWeather'in sitesinde yer alan Hava Kalitesi indeksinde ise İstanbul'daki kirlilik 49 olarak ölçüldü.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















