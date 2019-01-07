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  3. 07 Ocak 2019 16:33

Pencereyi açınca şoke oldu !

İstanbul Fatih'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı bir cip apartmana çarptı.

Pencereyi açınca şoke oldu !
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İstanbul Fatih'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı cip, apartmana çarptı. Kaza sonrası hasar gören araç, polisin yaptığı incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı. Cipin çarptığı evde ise hasar meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Karadeniz Caddesi, Kıvrım Sokak'ta Mehmet E. isimli sürücü, park halindeki .. .. .. plakalı cipini ısıtmak için çalıştırdı.  Hareket eden aracı durduramayan sürücü, önce kamyonet ve motosiklete, ardından da bir apartmanın bodrum katındaki daireye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün ehliyetsiz araç kullandığını tespit ederek, işlem yaptı.  Kaza sonrası hasar gören araç, polisin yaptığı incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı. Cipin çarptığı evde ise hasar meydana geldi. 

AA

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