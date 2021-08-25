Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması
Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı'yla ilgili sorumluluğumuz yoktur. ABD ayrıldıktan sonra havalimanının kontrolü Taliban'a geçecek." ifadeleri kullanıldı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı'yla ilgili sorumluluğumuz yoktur. ABD ayrıldıktan sonra havalimanının kontrolü Taliban'a geçecek." denildi.
Pentagon, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan’dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
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