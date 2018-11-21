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  2. Güncel
  3. 21 Kasım 2018 22:16

Perde dükkanı gibi gözüküyor ama...

Bodrum'da perdeciye düzenlenen operasyonda "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Perde dükkanı gibi gözüküyor ama...
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Bodrum'da, perdeciye düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci S.D., tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde perde dükkanı  işleten S.D.'nin uyuşturucu sattığı yönünde ihbar aldı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, yastık içerisine gizlenmiş bir miktar 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci S.D. ise sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

DHA

bodrum , uyuşturucu , perdeci
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