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  3. Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ankara'da bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yaptıklarının kaydedildiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Etiketler öğretmen öğrenci ankara
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