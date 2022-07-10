Pes! Gökçek, Prof. Dr. Ortaylı'yı cahil ilan etti

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Prof. Dr. İlber Ortaylı için “Ya cahilsin ya da yağcı” dedi.

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Youtube’da Kafa TV isimli programa konuk olmuştu. Burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında düşüncelerini açıklayan Ortaylı, “Çok kısa zamanda çok iyi şeyler yapıyor. Bu utanmazca tenkitleri, yok sel sularında bir şey yapmamış da bilmem neymiş de… Sizinkinin ne yaptığını görüyorum. 25 sene idare ettiniz ne yaptınız? Ankara sel mıntıkası oldu. Aşırı yağmur olan yıllarda çok kötü su baskınlarının olduğu ama her sene bahar yağmurlarında bir yerlerin su altında kaldığı belli. Altyapı olarak ne yapmışsınız 25 sene? Yolların üstüne garip garip taklar yapmak falan… Nüfusu artan bir yerde son gelene yüklenmek bana çok akıllıca gelmiyor. Yani ben Mansur Bey’i belediye reisi olarak savunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Ortaylı için, “İlber Hoca ya cahilsin ya da yağcı” dedi. Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma “5 yılda Beypazarı’nı 21 sıra, 3 yılda Ankara’yı 12 sıra geriye düşüren Mansur Yavaş çapsızlıkta zirve yapmıştır. Bilmeden cahilce konuşmak ayıp değil mi İlter Hoca? İlber Oltaylı hani sen çok bilensin ya, senle bir TV’de Ankara’yı tartışalım mı? Bence sen de Mansur gibi tüyersin. Hadi cevap bekliyorum. Rabbime hamdolsun çok bilen birçok gazetecinin gazeteciliğini bitirmek bana nasip oldu. Seni söndürmek bana acayip keyif verir” diye devam etti.

İLBER ORTAYLI'DAN AK PARTİLİLERE TOKAT GİBİ MANSUR YAVAŞ YANITI

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'da yaşanan sel nedeniyle AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen isimler tarafından eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "25 sene altyapı olarak ne yaptınız Ankara'ya" diyerek destek verdi.

Ortaylı, son dönemde sağanak yağış nedeniyle selin yaşadığı Ankara'da eski yönetimi eleştirerek Mansur Yavaş'ı beğendiğini söyledi.

Ortaylı, "Çok kısa zamanda çok iyi işler yapıyor. Siz bu utanmazca tenkitleri, yok sel sularında bir şey yapmamış da... Sizinkinin ne yaptığını görüyorum. 25 sene idare ettiniz ne yaptınız? Şehrin sel sularından Ankara sel mıntıkası oldu. Aşırı yağmur olan yıllarda çok kötü su baskınlarının olduğu ama her sene bahar yağmurlarında bir yerlerin su altında kaldığı belli. Altyapı olarak ne yapmışsınız 25 sene? Yolların sütüne garip garip taklar yapmak falan..." diye konuştu.

Nüfusu artan bir yerde son seçilen yerel yöneticiye yüklenmenin akıllıca olmadığını söyleyen Ortaylı, "Ben Mansur Bey'i belediye reisi olarak savunuyorum. Eski kasabaları gezdim. Beypazarı, Nallıhan hepsi çöküntü içindeydi. Beypazarı'nı canlandırdı" dedi.