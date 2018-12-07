Peş peşe düğmeye basıldı: 154 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı tespit edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerinde şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da Sulh Ceza Hakimliğince verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

ANKARA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

KAYSERİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütünün Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık aranan askerlere yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlı, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.