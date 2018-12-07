Peş peşe düğmeye basıldı: 154 gözaltı
Peş peşe düğmeye basıldı: 154 gözaltı
Milyonlarca gence müjde: Askerlik kısalıyor !
Milyonlarca gence müjde: Askerlik kısalıyor !
Vatandaşlık kanununda önemli değişiklik !
Vatandaşlık kanununda önemli değişiklik !
Meteoroloji'den 6 il için sel uyarısı, Marmara için kırmızı alarm !
Meteoroloji'den 6 il için sel uyarısı, Marmara için kırmızı alarm !
Dolar baş döndürüyor ! İşte son durum
Dolar baş döndürüyor ! İşte son durum
Mevsimin ilk kar yağışı ! Lapa lapa kar yağdı
Mevsimin ilk kar yağışı ! Lapa lapa kar yağdı
Ankara'nın ABD'den beklediği haber bu sabah geldi
Ankara'nın ABD'den beklediği haber bu sabah geldi
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Aralık 2018 09:51

Peş peşe düğmeye basıldı: 154 gözaltı

İstanbul, Ankara ve Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 154 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

A+ A-

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı tespit edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerinde şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da Sulh Ceza Hakimliğince verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

ANKARA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

KAYSERİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütünün Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık aranan askerlere yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlı, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

AA/İHA

fetö , istanbul , jandarma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM