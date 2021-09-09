Pes! Sahte PCR testi sonucu satmışlar

Türkiye'de pek çok alanda aşı olmayanlar için negatif PCR testi zorunluluğu getirilirken, dolandırıcıların sadece 300 TL karşılığında sahte "negatif" test düzenlediği -ortaya çıktı

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon kişi sırası geldiği halde Kovid-19 aşısını yaptırmadı. Bu nedenle toplu alanlar ile yolculuklarda 'negatif PCR testi' şartı getirildi. Aşı yaptırmayan vatandaşlar konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılmak ve uçak veya otobüsle şehirlerarası yolculuk yapmak isterlerse PCR testi yaptırmak zorunda kalacak.

Bu zorunlulukla birlikte halk sağlığını düşünmeyen pek çok kişi sahte testlere yöneldi. Milliyet'in haberine göre, negatif PCR testi almak için Google üzerinden test yapan şirketlerle iletişime geçildi. Test yapacağını söyleyen kurumlar, 300 lira karşılığında negatif test sağlayacaklarını belirtiyorlar. Ayrıca şirketler, "Pozitif olsanız bile sonucunuz negatif çıkar" garantisi de veriyor.

Muhabirle sözde test yapan şirket yetkilisi arasında geçen diyalog şöyle:

Muhabir: İyi günler PCR testi için rahatsız ettim. Ücreti nedir?

Sözde şirket sorumlusu: Merhabalar 250 TL PCR testlerimiz.

Muhabir: Bir şey rica edecektim.

Sözde şirket sorumlusu: Buyurun?

Muhabir: Cuma günü şehir dışına çıkmam lazım ve negatif PCR testi lazım. Almam mümkün mü?

Sözde şirket sorumlusu: Pozitif olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Muhabir: Evet. Temaslıyım. Temaslı olduğum ve pozitif olan kişiyle aynı belirtilerin hepsi bende de var.

Sözde şirket sorumlusu: Nerede otuyorsunuz?

Muhabir: Esenler

Sözde şirket sorumlusu: Temaslısınız değil mi?

Muhabir: Evet, temaslıyım. Negatif test bulma durumum var mı?

Sözde şirket sorumlusu: O şekilde yardımcı olamıyoruz hanımefendi.

"ACİL PCR TESTİNE İHTİYACIM VAR"

Ardından şirket yetkilisine, "Telefonda konuştuğum kişi direkt yapmadıklarını söylemedi bu nedenle aynı numaraya "Biraz önce telefonda konuşmuştuk. Bana cuma gününe kadar acil negatif PCR testi lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Ücreti neyse öderim lütfen" diye bir kısa mesaj gönderildi.

Bunun üzerine geri dönüş yapan sözde şirket yetkilisi ise, "Sizinle kayıtsız çalışalım.O da şöyle oluyor; testi alırız e-nabız'a işlemeden bakarız. Negatif misiniz, pozitif misiniz? Eğer negatifseniz sizi direkt sisteme işleriz. Ama pozitifseniz devam ederiz. Sistem dışı bir şey oluyor, ben bu konuda size yardımcı oluruz" sözlerine yer verdi.

Milliyet