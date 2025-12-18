Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu

Türkiye uzun süredir magazin dünyasından medyaya iş dünyasından sosyal medya fenomenlerine kadar çok sayıda ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmalarıyla sarsılırken, İstanbul Boğazı'nda bir yalıda aralarında iş insanlarının da yer aldığı bir uyuşturucu ve grup seks partisi verildiği ortaya çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında akılalmaz iddialara her dakika bir yenisi daha ekleniyor.

Her gün yeni bir ünlü isim uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınırken ATV muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki ünlü iş insanının İstanbul Boğazı'nda uyuşturucunun ve grup seksin serbest olduğu ancak cep telefonu getirmenin yasak olduğu çok özel bir parti düzenlediği iddia edildi.

Haberde cep telefonu getirmenin yasak olduğu partiye iş ve sanat camiasından çok sayıda kişinin katıldığı iddia edilirken, VIP partiye katılanların 2 veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre ifşa olan VIP partilerin, yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği, davetlilerin referansla kabul edildiği, cep telefonu getirilmesinin yasak olduğu, uyuşturucu temini ve kullanımıyla birlikte iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşamanın serbest olduğu öne sürüldü.