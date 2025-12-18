  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu!

Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu

Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu
Güncelleme:

Türkiye uzun süredir magazin dünyasından medyaya iş dünyasından sosyal medya fenomenlerine kadar çok sayıda ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmalarıyla sarsılırken, İstanbul Boğazı'nda bir yalıda aralarında iş insanlarının da yer aldığı bir uyuşturucu ve grup seks partisi verildiği ortaya çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında akılalmaz iddialara her dakika bir yenisi daha ekleniyor.

Her gün yeni bir ünlü isim uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınırken ATV muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki ünlü iş insanının İstanbul Boğazı'nda uyuşturucunun ve grup seksin serbest olduğu ancak cep telefonu getirmenin yasak olduğu çok özel bir parti düzenlediği iddia edildi.

Haberde cep telefonu getirmenin yasak olduğu partiye iş ve sanat camiasından çok sayıda kişinin katıldığı iddia edilirken, VIP partiye katılanların 2 veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre ifşa olan VIP partilerin, yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği, davetlilerin referansla kabul edildiği, cep telefonu getirilmesinin yasak olduğu, uyuşturucu temini ve kullanımıyla birlikte iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşamanın serbest olduğu öne sürüldü.

text-ad
Etiketler istanbul boğazı yalı lüks yalı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi!
Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt MSB'den Türkiye hava sahasında düşürülen İHA için yeni açıklama MSB'den Türkiye hava sahasında düşürülen İHA için yeni açıklama Asgari ücret pazarlığında ikinci tur başladı! Asgari ücret pazarlığında ikinci tur başladı! Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak! Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak!