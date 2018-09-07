Pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yükleme yapılacak ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sayısı 30 milyonu aşan ve Türkiye'nin tamamında geçerli olması planlanan İstanbulkart'a pet şişe ve alüminyum içecek kutuları atılarak kredi yüklemesi yapılmasını sağlayan "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" makinelerini tanıttı. Şu anda sayısı 10 olan ve 1 ay sonra 100'e çıkacak konteynerler, ilk önce metro istasyonlarına ve pilot okullara yerleştirilecek. Büyüklüğüne göre pet şişenin ve alüminyum içecek kutusu başına, 2 kuruştan 9 kuruşa kadar ulaşım kartına yüklenecek. Kartına yükleme sayısı fazla olanlar, Şehir Tiyatroları'ndan ücretsiz tiyatro bileti alabilecek ve İBB Sosyal Tesisler'inden indirimli yemek yiyebilecek.

"Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri Lansman Töreni", İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. "Atıklar akıllı konteynere, bedeli İstanbulkart'a" sloganıyla yapılan etkinlikte, pet ve alüminyum içecek kutularının İstanbulkart'a para olarak dönüşmesinin detayları anlatıldı. İBB Atık Yönetim Müdürlüğü ve iştirak şirketi İSBAK’ın akıllı konteyner projesine göre, istanbulkartı'nı okutarak konteynerlere pet ve alüminyum şişe atanlar, şişe karşılığında İstanbulkart'larına belli bir miktar bakiye kazanacak. Böylece şu anda sayısı 30 milyonu aşan ve "Türkiyekart" olarak da kullanılması hedeflenen İstanbulkart'lar, pet ve alüminyum şişelerle dolacak.





3 İLÇEDE İLKOKULLARA YERLEŞTİRİLECEK

Öte yandan proje kapsamında Eyüp, Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki ilkokullar için 100 adet akıllı konteyner üretilecek. Proje ile ilköğretim çağındaki çocuklara toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci kazandırmak amaçlanıyor. Ayrıca akıllı konteynerin dış yapısı galvaniz, kırıcı mekanizması paslanmaz çelik, iç metal aksamı da paslanmaz malzemelerden imal edildi.





UZAKTAN KONTROL EDİLECEK

Telemetri sistemi ile konteynerlerin içindeki atık sayısı, yaklaşık olarak doluluk oranı, hata kodları, lokasyon ve çalışma süreleri uzaktan anlık olarak takip edilebiliyor. Konteynerlerin yazılımı da uzaktan güncellenebiliyor. Atık Yönetim Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonrası şu ana kadar 10 konteyner kullanıma hazır olarak üretilirken, 90 adedinin üretimi süreci devam ediyor ve bu sayının 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANACAK"

Projenin detaylarını anlatan İBB Başkanı Uysal, "Dünyada ilk defa diyemiyoruz, bazı ülkelerde uygulanan ama Türkiye'de ilk defa uygulanacak. Pet şişe doğada kaybolmayan, geri dönüşümü hayatımızda da vazgeçilmez olan dönüşümü adına çok önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Belirli yerlerde koyacağımız konteynerlerle pet şişelerin toplanması, o pet şişeyi o konteynere atan her şahsın İstanbulkart'ına bedel ödenmesi öngörülüyor" dedi.





"SOSYAL MEDYADA BU KADAR BEĞENİLMESİ BİZİ HEYECANLANDIRDI"

Uygulanacak pet şişelerin boyutları ve ulaşım kartına yüklenecek miktarlar hakkında bilgi veren Uysal, "Cam şişeleri henüz daha bu makinede toplayamıyoruz. Onun da çalışmasını yapıyoruz. 0.33, 0.5, 1.5 litrelikler olmak üzere pet şişeler; 0.33 litrelik ve 0,5 litrelik metal içecek kutularının toplanmasıyla ilgili bir çalışma. Sadece sosyal medyadan duyurduğumuz bu çalışmamızın haberlerde bu kadar kabullenilmesi, beğenilmesi bizi heyecanlandırdı" diye konuştu.

"2 KURUŞTAN 9 KURUŞA KADAR MİKTAR KARTA YÜKLENECEK"

Atılacak pet şişeler karşılığında İstanbulkart sahiplerine verilecek miktarlara değinen Uysal, "Bu makine, pet şişeler ve alüminyum metal kutular olmak üzere iki grubu toplayabiliyor. 10 gramlık 0,33 litrelik petlerimiz atıldığı zaman İstanbulkart sahibine 2 kuruş, 16 gramlık 0,5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 32 gramlık 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 45 gramlık 1,5 litrelik pet şişeye 9 kuruş olmak üzere para yüklüyor. Bu parayı İstanbulkart adına her kullanabildiği yerde kullanabilir. İstanbulkart'ın daha sonraki süreçlerde değişik kullanım alanları olacağı gibi, şu anda da sadece ulaşım değil değişik kullanım alanları oluyor.İstanbulkart'ın her kullanım şeklinde bu ücretler kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ TİYATRO BİLETİ VE SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM SAĞLAYACAK

Metal kutularda verilecek ücretleri açıklayan Uysal, "12 gramlık 0,33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 16 gramlık 0,5 litrelik alüminyum kutuya 9 kuruş olmak üzere para yüklüyoruz.Gelen ve atıkları atan her şahsı her kartı takip edebilen bir yapı var. Ayda, haftada, toplamda kaç tane attı? Bunları da takip edebiliyor. Bu pilot uygulama aşaması. Onlara da büyükşehir belediye hizmetlerinden öncelikli veya indirimli istifade etme şeklinde de çalışmalarımız olacak. Örnek olarak söylüyorum, 50-100 pet şişe atanlar şehir tiyatrolarımızdan ücretsiz bile alabilme, sosyal tesislerimizden indirimli yemek yiyebilmek gibi İBB'nin değişik hizmetlerinden de öncelikli, indirimli olarak istifade etme imkanına kavuşacaklar" diye konuştu.

"CAM ŞİŞE VE PİL İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Sistemin çalışma şekline değinen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle atılan boş pet şişeleri makinemiz kabul ediyor. Bunu ezip depoluyor ve o depolar geri dönüşüm ekibi tarafından toplanıyor ve ilgililerine ulaştırılıyor. Konteyner, yerli ve milli. Cam şişe, pil gibi geri dönüşümü muhakkak yapılması gereken malzemelerle ilgili çalışmalar devam etmekte. 10 makinemiz hazır, bir ay içerisinde 100 makinemizi hazırlamış olacağız. Öncelikle kalabalıkların geçiş noktaları, metro istasyonlarımızda, yarısını pilot olarak seçeceğimiz okullara, yoğun geçişlerin olduğu metro istasyonlarına koyacağız."