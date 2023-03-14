  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Pet şişede sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Pet şişede sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Pet şişede sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otobüste yabancı uyruklu bir kişinin valizinde pet şişe içerisinde 1 kilo 575 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yaptığı uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Asır' ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında bir valizde pet şişe içerisinde 1 kilo 575 gram sıvı metamfetamin ve 68 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibi olan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Etiketler pet şişe pet şişe uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memleket Partisi'nde ''İnce dansı'' krizi! Yasaklandı
İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
Peugeot'un merakla beklenen ''fastback''i iddialı fiyatıyla Türkiye'de!
Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı
Bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu
Instagram fenomeninden olay itiraf: ''Askeri kışlada cinsel içerikli video çektim''
Türkiye Tek Yürek kampanyası denetim dışı bırakıldı
HDP'den yeni ittifak arayışındaki Erdoğan'a kötü haber
Yargı dizisinde bomba ayrıntı! Kendi cenazesine katıldı