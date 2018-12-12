Bakan'dan ABD'ye tepki: ''Kabul edilemez''
Bakan'dan ABD'ye tepki: ''Kabul edilemez''
İstanbul'da bomba paniği ! Polisler alarma geçti
İstanbul'da bomba paniği ! Polisler alarma geçti
Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na Devlet Bahçeli şoku !
Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na Devlet Bahçeli şoku !
İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?
İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?
HDP'ye operasyonda ikinci dalga ! Sayı artıyor...
HDP'ye operasyonda ikinci dalga ! Sayı artıyor...
''Kara kış'' gelmeden hazırlandı ! Tam 600 kişilik...
''Kara kış'' gelmeden hazırlandı ! Tam 600 kişilik...
Fatih Portakal'a bir şok daha ! Başına bela oldu...
Fatih Portakal'a bir şok daha ! Başına bela oldu...
Valilik açıkladı ! O araçların hepsi toplanacak
Valilik açıkladı ! O araçların hepsi toplanacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Aralık 2018 21:01

Petrol boru hattının üzerine yıldırım düştü

Gaziantep'te yıldırım, petrol boru hattının üzerine düştü.

Petrol boru hattının üzerine yıldırım düştü
A+ A-

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru  hattına yıldırım isabet etti,  hatta sızıntı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen  Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'na yıldırım düştü.

Boru hattının zarar görmesiyle sızan ham petrol, mahalledeki bazı evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar  ulaştı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve  BOTAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Sokaklardan akan petrolün oluşturduğu birikintiler vidanjörlerle  çekilerek akaryakıt tankerlerine boşaltılıyor.

İş makineleri de tıkanmaması için yağmur suyu tahliye kanallarında  temizlik yapıyor.

Çevrede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldız da olay yerine  gelerek bilgi aldı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD'ın çalışmalarını  sürdürdüğünü, akan petrolün uzaklaştırılması için 34 evin boşaltıldığını  kaydetti.

Tehlike arz eden bir durum olmadığını dile getiren Yıldız, teknik  ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini kaydetti.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Gökçedere Mahallesi'nden geçen  Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda yıldırım düşmesi sonucu delinme meydana  geldiği belirtildi.

Patlama veya yangın riski olmayan olayda, bir miktar ham petrol  sızıntısı olduğu kaydedilen açıklamada, "BOTAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli  önlemleri almıştır. Çevredeki vatandaşlarımız olaya ilişkin bilgilendirilmiş  olup, süreç dikkat ve özenle takip edilmektedir. Olay yerinde BOTAŞ ekiplerinin  yanı sıra olasılıkları değerlendirmek amacıyla AFAD ve güvenlik amacıyla jandarma  tarafından tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA

gaziantep , petrol hattı , yıldırım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM