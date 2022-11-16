Petrol gemisine saldırı: Dron ile vurdular

Umman Körfezi'nde Singapur merkezli bir şirkete ait petrol tankerinin dron saldırısına uğramasının ardından açıklama yapan İsrail, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Umman Körfezi'nde dün akşam saatlerinde Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping şirketine ait Pacific Zircon isimli petrol tankerine dron saldırısı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı olaya ilişkin açıklama yapan İsrail, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. İsrailli yetkili, saldırının, Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya gönderilen Shahed-136 dronuyla gerçekleştiğini iddia etti.

İsrailli milyoner Idan Ofer tarafından yönetildiği öğrenilen Eastern Pacific Shipping şirketi, saldırının Umman'ın yaklaşık 241 kilometre açıklarında meydana geldiğini ve tüm mürettebatın sağlıklı olduğunu açıkladı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını da ifade eden şirket, "Ön inceleme sonuçlarına göre, gemi roketle vuruldu. Tankerin gövdesinde hasar oluştu fakat kargoda zarar yok" dedi.

Umman Körfezi'nde geçtiğimiz yıllarda tankerlere sık sık saldırılar olmuş ve İran ile ülkeler arasındaki ipler gerilmişti. Umman kıyılarında bulunan İsrailli bir firmaya ait petrol tankerine 2021 yılında dron saldırısı yapılmış, İran ise suçlamaları reddetmişti.