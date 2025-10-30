Petrol rafinerisinde 232 milyon TL'lik vurgun: Üç yönetici tutuklandı!

Antalya'da bir petrol rafineresinde 232 milyon lria değerinde akaryakıtın ortadan kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir akaryakıt şirketinin 3 yöneticisi tutuklandı. Şirketin iki tepe yöneticisinin firar ettiği öğrenildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarına göre, 24 Ekim’de bir petrol rafinerisinin Antalya’daki tesisine ilişkin bildirimleri ile bu tesise depo hizmeti sağlayan şirketin verileri arasında tutarsızlık tespit edildi. Rafineri firması, kendi adına faturalandırılan akaryakıt ürünlerinin bilgisi dışında satıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

2 YÖNETİCİ FİRAR ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ekim’de şirketin yönetim kurulu ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirketin yönetim kurulu başkanı İ.Z. ile üst düzey yöneticilerinden A.Ç.Z.’nin yurt dışına firar ettiği belirlendi. İstanbul’da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla Fethiye’de yakalanıp Antalya’ya getirilen H.G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski genel müdür Ç.D. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şirketin genel müdürü M.B., ikmal müdürü H.G. ve Antalya’daki tesis müdürü E.C., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Eksik olduğu belirlenen 4 bin 100 ton akaryakıtın güncel piyasa değerinin 232 milyon lirayı aştığı belirtildi.

DHA