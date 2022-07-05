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  3. Petzzshop ile siparişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği!

Petzzshop ile siparişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği!

Petzzshop ile siparişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği!

15.000 den fazla ürün çeşidi ile hizmet veren Petzzshop'dan alışveriş yapmak çok kolay!

Siparişlerinizin nerede olduğunu takip etmek zorunda kalmayacaksınız! İstanbul içerisinde aynı gün teslimat seçeneği ile kargo beklemek zorunda kalmayacak ve acil ihtiyaçlarınızı hızlıca temin edebileceksiniz.

Petzzshop, petshop sektörünün malzeme temini ve teslimi konusunda da girişimlerde bulunarak petshoplara özel olarak kargo ile uğraşmaya gerek kalmadan doğrudan kendi araçlarıyla servis imkanı da sağlamaktadır.

Royal Canin, Pro plan, Nd gibi pek çok markanın resmi iş ortağı konumunda bulunan petzzshop %100 müşteri memnuniyeti mottosuyla yeniliklere devam ediyor.



Etiketler Petzzshop
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