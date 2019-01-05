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  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2019 16:11

Peynir almak isterken hayatının şokunu yaşadı

Şanlıurfa'da bir marketin şarküteri reyonunda fare görüldü.

Peynir almak isterken hayatının şokunu yaşadı
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Şanlıurfa'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü. Marketteki bir kişi, peynir yiyen fareyi cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, markete ceza yazılmasını istedi.

Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde 35 Metre Caddesi'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolapta fare gördü.

Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi.

Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi.

DHA

reyon , peynir , fare , şanlıurfa
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