Peynirden zeytinyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Kasım ayı listesinde bitkisel karışım yağdan peynire, zeytinyağından ayçiçek yağına, peynirden çaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Kasım ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Bakanlığın Kasım ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde bitkisel karışım yağdan peynire, zeytinyağından ayçiçek yağına, peynirden çaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kasım 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar







Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi











Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği









Haber3.com Haber Merkezi