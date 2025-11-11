Peynirden zeytinyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi

  1. Anasayfa
  3. Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi!

Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Kasım ayı listesinde bitkisel karışım yağdan peynire, zeytinyağından ayçiçek yağına, peynirden çaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kasım 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

