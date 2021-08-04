Pikachu'yla tanınan ünlü çizer annesine tecavüzden tutuklandı

Ünlü YouTuber ve çizgi karakter sanatçısı Chris Chan, demans hastası annesine tecavüz suçlamasıyla tutuklandı.

Chandler ismi ile tanınan Chris Chan, Pikachu ile Sonic +6 arasındaki çizgi roman karakteri Sonichu'nun yaratıcısı olması nedeni ile de dünya çapında bir üne sahip. Chandler'ın Youtube kanalına ise 50.000'den fazla kişi abone olması nedeni ile de anne tecavüzü haberi tüm dünyayı sarsmış durumda.

YouTube kişiliği ve popüler bir web çizgi roman dizisinin yaratıcısı Chris Chan, sızdırılmış bir telefon görüşmesiyle annesi ile iğrenç ilişkisi ortaya çıktıktan sonra, yaşlı annesiyle ilgili bir ensest suçlamasıyla tutuklandı.

39 yaşındaki transseksüel vlogger ve Christine Weston Chandler adındaki sanatçı Chan, 12 yıla kadar hapis istemi ile ağır bir ensest suçundan Virginia'daki Henrico İlçe Hapishanesine sevk edildi.

Yarattığı çizgi karakter Sonichu +6 nedeni ile tüm dünyada üne sahip Chandler'in uzun süredir bunamış annesi ile seks yaptığı haberi ise büyük tepki aldı.

39 yaşındaki YouTuber Christine Chandler, demans olduğu iddia edilen 79 yaşındaki annesini baştan çıkarttığı suçlamasıyla tutuklandı.

Anne ve trans çocuğu arasındaki seks ilişkisini ise bir telefon kaydı ortaya döktü.

Polis, "aile üyesine karşı cinsel suçlarla ilgili" aldıkları ihbar üzerine ' Chandler'ın peşine düştü ve tutuklama emri çıkarttı.

Ek suçlamalar kapıda

Chandler şu anda Merkez Virginia Bölge Hapishanesinde kefaletsiz tutuluyor. Newsweek'in bildirdiğine göre, şerifin ofisi ek suçlamaların beklemede olduğunu söyledi.

Chandler en iyi Pikachu ve Kirpi Sonic ile onun aşk ilgisi Rosechu arasındaki çizgi roman karakterleri Sonichu'yu yaratmasıyla tanınır. YouTube kanalının 50.000'den fazla abonesi var.

Chandler'ın tutuklanmasına ise annesi ile seks ilişkisini ele veren bir telefon kaydının sızdırılması neden oldu.

Newsweek'in haberine göre, sekiz dakikalık konuşma sırasında Chandler, görünüşe göre bir arkadaşına "ilk hareketi yapanın" annesi Barbara olduğunu ve öpüşmeyi başlattığını söyledi.

Chandler, annesine karşı yıllarca cinsel duygular besledikten ve hatta onunla seks hayalleri kurduktan sonra duruma 'dikkat ve ihtiyatla' yaklaştığını iddia etti.

Anne ve kızının bir süredir seks ilişkisin geliştirdikleri belirtilirken telefon konuşmasında Chandler, "kendisinin ve annesinin artık "üç gecede bir" seks yaptıkları bir "rutin"leri olduğunu ve annesinin bundan hoşlandığını söylüyor.

Tutuklanma görüntüleri yayınlandı

Ertesi gün, 39 yaşındaki YouTube yıldızı, alternatif sağ podcast yayıncısı Ethan Ralph tarafından Richmond, Virginia'daki Regency Inn'de polis tarafından tutuklanırken görüntülendi.

Tutuklanırken görüntülenen Chandler'ın 'Uyumluyum, böyle iyiyim. Her şey yoluna girecek' dedi.

Sabıkası hayli kabarık

Geçmişe bakıldığında ünlü sanatçı Chandler'ın sabıka kaydı bir hayli kabarık. Chandler Ekim 2011'de, bir oyun merkezinin yöneticinin arabasına çarptıktan sonra anne ile birlikte tutuklandı.

Chandler, 3 yıl sonra da GameStop mağazasında bir işçiye biber gazı sıktığı için tutuklandı.