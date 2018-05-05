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  3. 05 Mayıs 2018 16:21

Pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü !

Şırnak'ta pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü !
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan lise öğrencilerinin yakınında bulunan ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Düzalan köyü yakınlarında piknik yaptıkları sırada yakınlarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti.     

Olayda, Abuzer Akyel, Sena Terip, Ubeyt Başak, Songül Kabul, Emel Fındık, Elif Süer, Vildan Toğuç, Ayşe Gündoğan, Çiğdem Dikmen, Faruk Arsun ile ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı.     

Yaralı öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Faruk Arsun, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.     

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İHA

şırnak , piknik , öğrenci , yıldırım
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