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  3. 27 Mayıs 2020 12:55

Piknikçiler drone görünce böyle kaçtı!

İstanbul Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, bazı vatandaşlar yasakları hiçe sayıp piknik yaptı. Kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait sanan vatandaşların kaçtığı anlar havadan görüntülendi.

Piknikçiler drone görünce böyle kaçtı!
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Arnavutköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar, dışarı çıkıp piknik yaptı ve top oynadı.



İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti.



Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan vatandaşlar bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları havadan görüntülendi.



DHA

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