Pilot Kerime'nin oyunları ortaya çıktı !

Darbeci askerlerin helikopterle naklini sağlayan eski üsteğmen Kerime Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Yıldırım, “Darbeyi sonradan öğrendim, geri dönüş yapamadım. Ben bunu sürüklenme olarak tanımlıyorum” demişti. Pilot teğmen olarak eğitimini tamamladığı dönemde tek kadın pilot olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldırım'ın diğer kadın adayları "ahlak dışı, cinsellik içerikli" iftiralar atarak ekarte ettiği ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe girişiminin harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki faaliyetlerine yönelik, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında Türkiye'nin ilk savaş pilotu olarak günlerce konuşulan ve İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü pilotaj eğitimini tamamlayan FETÖ'cü Kerime Yıldırım da bulunuyor. Kerime Yıldırım’ın darbe girişimi sırasında darbe yönetim-koordinasyon ekibinden olan diğer şüphelilerle koordineli olarak darbe girişiminde kritik bir rol oynadığı anlaşılmıştı. Yıldırım’ın kara yoluyla darbe girişimine katılması mümkün olmayan darbeci kanatta yer alan askeri personelin pilotluğunu yaptığı ortaya çıkmıştı.

BÜTÜN GECE ASKER TAŞIMIŞ!

Kerime Yıldırım ifadesinde şunları anlatmıştı: “Hava Harp Okulu Alay Komutanı Hüseyin Ergezen’in talimatıyla TRT binasına gittim. 5. Filo Komutanı Yusuf Yenihayat’ın talimatıyla da bir grup askeri öğrenciyi Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’na indirdim. Albay Ercan Korhan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı’na gittim. Daha sonra Boğaziçi Köprüsü’nde mahsur kalan askerleri almak için görevlendirildim. Burada helikopter isabet aldı. Buna rağmen köprüye iniş yaparak askerleri aldım. Darbe girişimi olduğunu sonradan anladım. Ancak geri dönüş yapamadım. Ben bunu sürüklenme olarak tanımlıyorum.”

DİĞER KADIN ADAYLARA İFTİRALAR ATIP ELETTİ

Yıldırım'ın kendisi ile birlikte eğitim alan diğer bayan pilot adayları tipik Fetullahçı yöntemle ekarte ettiği ortaya çıktı. FETÖ'cü Yıldırım, diğer kadın adaylar için "ahlak dışı, cinsellik içerikli" iftiralar atarak elenmelerine sebep oldu. Böylece 2008 yılında A devresi pilot teğmen olarak eğitimi tamamlayan 48 pilottan tek kadın Kerime Yıldırım oldu.

EŞİ DE MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul Başsavcılığı’nın mahrem imamların ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduklarını tespit ettiği isimler arasında Kerime Yıldırım da yer alıyor. Savcılık Kumaş’ın Adil Öksüz ile aynı ankesörlü hat üzerinden arandığı tespitini yapmıştı. Kerime Yıldırım’ın eşi eski üsteğmen Tuncay Yıldırım da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.