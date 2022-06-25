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Pınar G. davasında gerekçeli karar açıklandı

Pınar G. davasında gerekçeli karar açıklandı

Pınar G.'yi korkunç bir şekilde öldüren zanlı C.M.A.'ya verilen haksız tahrik indirimi tepkiye neden olmuştu. C.M.A.'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası veren mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar G.'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan C.M.A.'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı 'haksız tahrik indirimi' Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu. Karar birçok kesim tarafından eleştirilirken Muğla 3. Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıklandı.

"YAKMA FİİLİ EZİYET ÇEKTİRMEYE YÖNELİK DEĞİL"

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda “Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denildi.

Pınar G. davasında gerekçeli karar

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