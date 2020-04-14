Pınar Hemşire'den sosyal medyadaki eleştirilere isyan etti

Tekirdağ'ın Malkara Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Pınar Gün, anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir sağlık çalışanına yapılan çirkin hakarete sessiz kalamadığını belirten Pınar hemşire, sağlık çalışanlarının zor koşullarda görev yaptıklarına dikkat çekti.

"SADECE EVDE KALMANIZI İSTEMİŞTİK"

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Hemşire Pınar Gün, "Sosyal medyadaki paylaşımda, bir hemşire arkadaşımın seslenişini ve ona yapılan çirkin bir yorumu inceledim. Biz bu mesleği para için yapmıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen bir çok arkadaşım var. Biz ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz ama biz bu işi sadece para için yapmıyoruz. Sizden sadece evde kalmanızı istemiştik. Geç olmadan lütfen kendinize gelin dışarıya çıkmayın. Ve artık sağlıkçılara 'Para kazanıyorsun, bakmak zorundasın' gibi yorumlarla gelmeyin. Evet ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz ama bu işi severek yapıyoruz. Bu yorumları yapanlara hakkımı helal etmeyeceğim" diye konuştu.