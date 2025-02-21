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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı'na da soruşturma

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı'na da soruşturma
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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe hakkında soruşturma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir’in şikâyeti üzerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Menekşe'nin haberine göre Erçe hakkında, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın geçen yaz gerçekleştirdiği Alevi Gençlik Kampı'nda gençlere ırkçı işaretlerin yaptırılması, kampta kız ve erkeklerin ayrılması, dedelere maaş ve Hacı Bektaş Veli anmalarında cemevi başkanlığının iki başlılık oluşturmasını eleştiren açıklama, tepki ve sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelerinden dolayı soruşturma açıldı.

İlgili soruşturmanın Ağustos 2024’te başlatıldığı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Culma Erçe’nin “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, devlet kurumlarını alenen aşağılama, yanlış bilgiyi kamuoyunda yayma” ile suçlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Genel Başkan Cuma Erce 24 Şubat Pazartesi günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verecek.   

Erçe, şikâyet ile soruşturmanın manidar ve işaret fişeği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki siyasal atmosferin şu anki durumu nedeniyle zamanlamayı manidar buluyorum. Soruşturma Ağustos 2024’te başlatılmış ve Hacı Bektaş Veli anmaları sırasındaki durumla ilgili. Dolayısıyla bugün ortaya çıkması ve şikâyet edenin de avukatı aracılığı ile Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir olması ilginç. Var olan durumun dikkatlice değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Gelinen noktada Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanlığının Aleviliğe, Alevilere verdiği zararın hangi noktalara evrilebileceğini gösteren bir işaret fişeği aynı zamanda. Kendilerini Alevi olarak gören, tavırlarıyla, eylemleriyle baktığımızda aslında Alevi yol erkânından ne kadar uzak olduklarını ve Aleviliğe ne büyük zararlar vermek için görevlendirilmiş olduklarını çok net görebiliyoruz. Gerçekten Alevilik iddiası olan birisi kadıdan medet ummaz, kadıya başvurmaz. Ama bu zatı muhterem göreve geldiğinden beridir hem Alevilere hem Aleviliğe yapmadığı kötülüğü bırakmadı. Hacı Bektaş Veli türbemize dergahımıza yönelik eylemlerinden tutun da Alevi köylerine, cemevlerine yaptıkları seferler, dedelerimizi maaş benzeri rüşvetler ile teslim alma çabaları yetmiyormuş gibi bir de şimdi bir Alevi kurum genel başkanına yönelik şikâyette bulunuyor. Tam da bu şikâyetin, TÜSİAD Başkanın bile ifadeye çağrıldığı, yüzlerce kişinin aynı gün gözaltına alındığı gün ortaya çıkması ilginçtir".

Cumhuriyet

Etiketler alevi derneği cuma erçe Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme devlet kurumlarını alenen aşağılama yanlış bilgiyi kamuoyunda yayma soruşturma Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı
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