Pistte, yeşil sahada ve parkede heyecan Tivibu'da yükseliyor

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, sezonun heyecanla beklenen mücadelelerini ekrana taşımaya devam ediyor. La Liga'da sezonun keyifle beklenen Madrid Derbisi için geri sayım başlarken MotoGP’deki dev yarışta milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor. EuroLeague’de ise temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında parkeye iniyor. Nefes kesen karşılaşmalar Tivibu ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Sporseverleri Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu’da bu hafta sonu nefes kesici bir maraton bekliyor. Turkish Airlines EuroLeague'de zorlu çift maç haftasını sürdüren temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ve kritik virajda parkeye çıkarken; futbolda gözler dev Madrid derbisinde sahne alacak genç yetenek ve milli yıldızımız Arda Güler'de olacak. Adrenalin tutkunları ise Ayrton Senna pistindeki MotoGP Brezilya GP'sinde motor sporlarındaki milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun ilham veren rüzgârıyla hıza doyacak.

Parkede çift maç haftasında mesai sürüyor

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, fikstürün en efor gerektiren virajlarından biri olan çift maç haftasında yollarına devam ediyor. İlk maçlarını geride bırakan ve konsantrasyonlarını bozmadan sıradaki mücadelelerine odaklanan ekiplerimiz parkeye galibiyet parolasıyla çıkıyor. Anadolu Efes 19 Mart Perşembe günü saat 20.30’da Monaco karşısında parkede ter dökecek. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 20 Mart Cuma günü saat 20.45’te zorlu İtalyan ekibi Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. Her iki mücadele de Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Madrid derbisinde gözler genç yetenek Arda Güler'de

Futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği La Liga'nın dev mücadelesi Madrid derbisi bu hafta sonu sahne alıyor. Real Madrid ile Atletico Madrid, 22 Mart Pazar gecesi saat 23.00’te yeşil sahada karşı karşıya gelecek. Bu devasa mücadelede tüm Türkiye'nin kalbi, Real Madrid forması giyen genç yetenek ve milli yıldızımız Arda Güler ile atacak. Geçen hafta orta sahanın gerisinden attığı gol ile her an oyuna heyecan katan ve yeteneğiyle büyüleyen Arda'nın bu zorlu derbide sergileyeceği performans, büyük bir merakla bekleniyor. Madrid derbisi S Sport’tan canlı izlenebiliyor.

Brezilya'da hız ve Toprak Razgatlıoğlu rüzgârı 

İki tekerlekli hız şöleninde, pistlerde fırtınalar estiren milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, bitmek bilmeyen enerjisi, hırsı ve kendi klasmanındaki eşsiz başarılarıyla motor sporları hayranlarına ilham vermeye devam ediyor. MotoGP'de heyecan fırtınası, 22 Mart Pazar günü saat 21.00’de S Sport’ta efsanevi Autódromo Internacional Ayrton Senna pistinde koşulacak Brezilya GP'si ile zirveye çıkıyor.

