  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Pitbull cinsi köpek ata saldırdı

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı
Güncelleme:

Bursa'da başıboş pitbull cinsi köpeğin caddede başıboş gezen ata saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da pitbull cinsi köpeğin caddede başıboş gezen ata saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı - Resim : 1Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Başıboş dolaşan ve boynunda ip bağlı olan pitbull cinsi köpek, ata saldırdı. Köpek, caddeye çıkan atı kovalayıp bacağından ısırdı. At kanlar içerisinde kalırken, köpek gözden kayboldu.

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı - Resim : 2Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı ata ve köpeğe ulaşamadı. Her iki hayvanın da bölgede yaşayan vatandaşlara ait olduğu ve olay sonrası sahipleri tarafından götürüldüğü öğrenildi. 

DHA

Etiketler bursa pitbull Bursa'da ata saldıran köpek Pitbull ata saldırdı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burger King'in ''Börgır'' hamlesi meğer isim değişikliği değilmiş Burger King'in ''Börgır'' hamlesi meğer isim değişikliği değilmiş Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı SGK'dan milyonlarca kişiye uyarı mesajı: Borcunuzu ödeyin yoksa... SGK'dan milyonlarca kişiye uyarı mesajı: Borcunuzu ödeyin yoksa... 7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası 7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası O polis skandal paylaşımları nedeniyle açığa alındı O polis skandal paylaşımları nedeniyle açığa alındı Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti
Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Emeklilik bekleyenler dikkat: Bunu yapmayanların emekliliği 11 yıl uzayabilir Emeklilik bekleyenler dikkat: Bunu yapmayanların emekliliği 11 yıl uzayabilir Yusuf Dikeç'in kazandığı para ödülü belli oldu Yusuf Dikeç'in kazandığı para ödülü belli oldu Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı ''Ailesi 40 yıllık aile dostumuzdur'' diyen Ensarioğlu siyaseti bırakmaktan vazgeçti ''Ailesi 40 yıllık aile dostumuzdur'' diyen Ensarioğlu siyaseti bırakmaktan vazgeçti ABD enflasyon verileri açıklandı ABD enflasyon verileri açıklandı Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu