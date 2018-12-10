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  3. 10 Aralık 2018 14:23

Pitbull ve Dogo besleyenlere binlerce TL'lik para cezası

Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, tehlikeli hayvan ırkı sayılan 'pitbull' ve 'dogo' cinsi köpek besleyenlere 6 bin 306 TL para cezası uygulandığı, tehlikeli hayvanların kısırlaştırılarak Köpek Barınma Evleri'ne gönderildiği belirtildi.

Pitbull ve Dogo besleyenlere binlerce TL'lik para cezası
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Pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlüklerince, gerek vatandaşlar, gerekse polis ve belediye zabıtalarınca tehlikeli köpek ihbarı veya yakalama üzerine, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca sahiplerine hayvan başına; 6 bin 306 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklere el konularak, önce illerde bulunan Veteriner Müdürlükleri veya üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde kısırlaştırıldıkları daha sonra köpek barınma evlerine konuldukları açıklandı.

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