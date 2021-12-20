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  3. Piyasa rekora doymuyor: Dolar 18 TL'yi aştı, altın 1.040 lirayla rekor tazeledi

Piyasa rekora doymuyor: Dolar 18 TL'yi aştı, altın 1.040 lirayla rekor tazeledi

Piyasa rekora doymuyor: Dolar 18 TL'yi aştı, altın 1.040 lirayla rekor tazeledi

Piyasalar yeni güne yine "günaydın" dedirtmeden başladı. Başta dolar, euro, sterlin ve altın olmak üzere döviz ve emtia fiyatları Türk Lirası karşısında yeni bir rekora imzasını attı.

2021 yılının son çeyreğini Cumhuriyet tarihi rekorlarını üst üste kırarak geçiren piyasalarda yeni hafta yine, yeniden yeni bir rekorla başladı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların sonrasında piyasaların vereceği tepki merakla bekleniyordu. Ancak piyasaların Erdoğan'a tepkisi yine sert oldu ve Türk Lirası karşısında döviz yeni haftanın ilk gününe rekor üstüne rekor kırarak başladı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri ve Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki çıkışlarıyla Türk Lirası erimeye devam ediyor.

Erdoğan ne demişti ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerle buluşmasında ekonomiye ilişkin olarak, "Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Ben halkımı faize ezdirmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Ardında da 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada ise "Hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikası kararlılıkla devam edecek. Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyor. Pazartesi gününden itibaren ciddi manada finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış. Ya bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil, biz dimdik ayaktayız" ifadelerini kullanmıştı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,94 TL'den, Euro 20,24 TL'den, Sterlin ise 23,63 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz cuma günü yükselişi sürdüren dolar 17,17 lirayla, altının gram fiyatı ise 998 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın ve gümüş

Onsu 1.796 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 1.019/1.030, çeyrek altın 1.653/1.691, Cumhuriyet altını ise 6.804/6.887 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,76 TL seviyesinde.

Bitcoin ve Ethereum

Öte yandan Bitcoin 45 bin 937 dolardan, Ethereum ise 3 bin 798 dolardan fiyatlanıyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17.14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16.40 seviyelerinden kapatmıştı.

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