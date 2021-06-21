Piyasalar alev alev: Dolar 9 TL, Euro 11 TL sınırında... Altın güç topluyor

FED ve TCMB'den gelen faiz kararı açıklamaları sonrasında alevlenen piyasalardaki yükseliş devam ederken Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. Dolar ve Euro kritik sınırda, altında ise dikkat çeken bir seyir var. İşte piyasalarda son durum...

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırma ve varlık alımını azaltma tartışmalarını başlatmasıyla dolardaki güçlenme ve TL’deki değer kaybı devam ediyor.

Haziran başında 8,88’i gördükten sonra ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki zirveye ilişkin olumlu beklentilerle 8,28’e kadar gerileyen dolar/TL, yeni haftaya 8,78 seviyesinden başladı.

Fed'in politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine karşın enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonlar ve varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesi piyasalarda ilk olumsuz tepkinin ardından karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

DOLAR, EURO, STERLİN

Serbest piyasada Dolar 8,78 TL'den, Euro 10,42 TL'den, Sterlin ise 12,13 TL'den işlem görüyor. TCMB Para Politikası Kurulu, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da bıraktı.Ekonomistler ve stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu ay faizlerde indirimi pas geçse de ileriki aylarda parasal gevşemeye gideceğini öngörüyor.

GÜMÜŞ, ALTIN

Gümüş 7,31 TL'den işlem görürken, onsu 1.773 dolara kadar gerileyen altında, gram altın 495/500, çeyrek altın 802/821, Cumhuriyet altını ise 3.303/3.347 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN, ETHERIUM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) repo hamlesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları sonrasında El Salvador belirsizliği ve Elon Musk ile küresel bir borsa CEO’sunun atışmasıyla satış baskısı süren Bitcoin 35,000 doların da altına, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon doların altına indi.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 33,432.08 ve 36,059.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.09 düşüşle 34,193.27 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 641 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,049.96 ve 2,275.38 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.50 düşüşle 2,102.40 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 15.30 ve piyasa hacmi de 245 milyar dolara geriledi.

Kirpto para piyasalarında Mayıs ayında 2,5 trilyon dolar sınırını aşan toplam hacim 1.0 trilyon 412 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi.