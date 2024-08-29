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Piyasalar alev alev: Dolar yeni güne rekorla başladı

Piyasalar alev alev: Dolar yeni güne rekorla başladı
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Rekor üstüne rekor kıran Dolar, Euro ve altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türk Lirası, döviz karşısında erimeye devam ederken Dolar, Euro ve altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. 

ABD'de tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri ağustosta yüzde 4,9'a düşerken, bu değer Mart 2020'den bu yana en düşük oran oldu.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamaların değişebileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,04 TL'den başlayan Dolar 34,15 TL'den, 

37,97 TL'den başlayan Euro 38,03 TL'den, 

45,03 TL'den başlayan Sterlin 45,13 TL'den, 

23,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,65 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,06 TL'den, Euro 38,08 TL'den, Sterlin 44,93 TL'den, Japon Yeni ise 23,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 504 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 512 Dolar'dan, 

2 bin 743 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 757 TL'den, 

4 bin 582 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 582 TL'den, 

18 bin 838 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 846 TL'den, 

31,92 TL'den başlayan Gümüş ise 32,21 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 504 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 742 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 582 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 897 TL'den, Gümüş ise 31,93 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 59 bin 40 Dolar'dan başlayan Bitcoin 59 bin 394 Dolar'dan, 

2 bin 529 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 536 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 77,41 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,68 Dolar'dan işlem görüyor. 

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