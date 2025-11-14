Piyasalar allak bullak: Gram altın fiyatı 238 lira birden düşten

ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerinin azalması piyasaları sarstı. Gram altın gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden 238 liralık düşüş yaşadı.

Altın fiyatları, ABD'de hükümet kapanmasının sona ermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indireceğine yönelik beklentilerle birlikte yükselişe geçmişti. Ancak piyasada faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla altın yönünü aşağı çevirdi. Aralık ayında 25 puanlık faiz indirimi için piyasa beklentileri geçen haftaki yüzde 67'den yüzde 49,6'ya düştü.

Haftanın son işlem gününe 4 bin 163 dolardan başlayan ons altın, 4 bin 32 dolar seviyesini test etti. Ons altın yüzde 2'nin üzerine düşüş kaydetti.

Gram altın güne 5 bin 656 liradan başlamasının ardından en yüksek 5 bin 726 lirayı, en düşük 5 bin 488 lirayı gördü. Böylece gün içinde görülen en yüksek seviyeden 238 liralık düşüş yaşandı.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 5 bin 753 liradan satılıyor.

Saat 18.35 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 42,33 TL

Euro: 49,22 TL

Sterlin: 55,65 TL

Ons altın: 4.078 Dolar

Gram altın: 5.554 TL

Çeyrek altın: 9.406 TL

Cumhuriyet altını: 38.646 TL

Gümüş: 69,60 TL

Bitcoin: 96.660 Dolar

Ethereum: 3.201 Dolar