  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Piyasalar allak bullak: Gram altın fiyatı 238 lira birden düşten

Piyasalar allak bullak: Gram altın fiyatı 238 lira birden düşten

Piyasalar allak bullak: Gram altın fiyatı 238 lira birden düşten
Güncelleme:

ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerinin azalması piyasaları sarstı. Gram altın gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden 238 liralık düşüş yaşadı.

Altın fiyatları, ABD'de hükümet kapanmasının sona ermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indireceğine yönelik beklentilerle birlikte yükselişe geçmişti. Ancak piyasada faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla altın yönünü aşağı çevirdi. Aralık ayında 25 puanlık faiz indirimi için piyasa beklentileri geçen haftaki yüzde 67'den yüzde 49,6'ya düştü. 

Haftanın son işlem gününe 4 bin 163 dolardan başlayan ons altın, 4 bin 32 dolar seviyesini test etti. Ons altın yüzde 2'nin üzerine düşüş kaydetti. 

Gram altın güne 5 bin 656 liradan başlamasının ardından en yüksek 5 bin 726 lirayı, en düşük 5 bin 488 lirayı gördü. Böylece gün içinde görülen en yüksek seviyeden 238 liralık düşüş yaşandı.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 5 bin 753 liradan satılıyor. 

Saat 18.35 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 42,33 TL
Euro: 49,22 TL
Sterlin: 55,65 TL

Ons altın: 4.078 Dolar
Gram altın: 5.554 TL
Çeyrek altın: 9.406 TL
Cumhuriyet altını: 38.646 TL

Gümüş: 69,60 TL

Bitcoin: 96.660 Dolar
Ethereum: 3.201 Dolar

Altın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdiAltın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdiHaber
Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladıAltında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladıHaber
Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu!Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu!Haber

 

text-ad
Etiketler altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı! Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncudan kötü haber Ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncudan kötü haber Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! WhatsApp 9 telefon modelinin fişini çekti: Artık çalışmayacak! WhatsApp 9 telefon modelinin fişini çekti: Artık çalışmayacak! Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Altın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdi Altın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdi
Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi İsim ve logo tescili iptal edildi; NOW TV hem logosuz hem de isimsiz kaldı İsim ve logo tescili iptal edildi; NOW TV hem logosuz hem de isimsiz kaldı Eşi ve bebeği şehit olan Astsubayı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür dilediler Eşi ve bebeği şehit olan Astsubayı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür dilediler Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek! Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek!