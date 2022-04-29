Piyasalar FED'i çabuk unuttu, dolar, Euro ve altın yükselişe geçti

FED'in faiz hamlesi açıklamasıyla düşüşe geçen piyasalar FED'in etkisini geride bıraktı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamıyla çalkalanan piyasalar bayrama yükselişle girmeye hazırlanıyor.

ABD’de, 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadelede Fed yetkililerinin kullandıkları ton şahinleşmeye devam ediyor. Banka martta politika faizini 25 baz puan arttırmış ve devamının geleceğinin mesajını vermişti. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söylemişti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini belirtmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Güne 14,79 TL seviyesinden başlayan Dolar 14,85 TL'den,

Euro: 15,58 TL seviyesinden başlayan Euro 15,65 TL'den,

Sterlin: 18,51 TL seviyesinden başlayan Sterlin ise 18,65 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,80lira, avronun satış fiyatı ise 15,53 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

FED'ten peş peşe gelen faiz artırımı kararı açıklamalarıyla düşüşe geçen altında düşüş kısa sürdü.

Ons altın: Güne 1.907 Dolar bandında başlayan Ons altın 1.915 dolar'dan

Gram altın: Güne 906 TL bandında başlayan gram altın 912/913 TL,

Çeyrek altın: Güne 1458 TL bandında başlayan çeyrek altın 1.468/1.469 TL,

Cumhuriyet altını: Güne 6.000 TL seviyesinden başlayan Cumhuriyet altını 6.041/6.043 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Güne 11,13 TL seviyesinden başlayan Gümüş ise 11,03 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 855, Ethereum 2 bin 849 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Avrupa'nın Rus petrolüne yaptırım yönünde adım atacağı beklentisi fiyatları yükseltirken ayın son işlem gününde brent petrolün varil fiyatı 108 doların üzerine çıktı.