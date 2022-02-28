Piyasalar karıştı! Altın, Dolar, Euro'da sert hareketlilik!

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yı işgal harekatıyla alevlenen piyasalarda, altın, dolar ve euro yeniden zirvede! Piyasalar Şubat ayını zirvede kapatmaya hazırlanıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Para piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başladığından bu yana yaşanan deprem derinleşiyor.

Özellikle dolar ve altındaki "zirvedeki yatay seyir" Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla yerini yükselişe bıraktı.

TL’nin dolar karşısında değer kaybı dün gün içinde yüzde 5’i aşarken, savaşa taraf ülkelerin para birimlerinden daha fazla değer kaybetti. TL daha sonra kayıplarını yüzde 1’e indirdi.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,08 TL'den başlayan Dolar 13,79 TL'den, 15,76 TL'den başlayan Euro 15,55 TL'den, 18,89 TL'den başlayan Sterlin ise 18,64 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6030 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ukrayna'ya atılan her Rus mermisi ile yükselen altın fiyatları ise yine endişe veren seviyede. Onsu 1.899 dolar olan altında, gram altın 842/843 çeyrek altın 1.353/1.355, Cumhuriyet altını ise 5.568/5.569 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,79 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 406, Ethereum 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları sert yükseldi

NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu. Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü. Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.