Piyasalar karıştı! Altın, Dolar, Euro'da sert hareketlilik!

14 Mayıs seçimleri, TCMB'nin faiz kararı, TÜİK'in Nisan ayı enflasyonu ve son olarak da ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrasında piyasalarda ortalık karıştı. İşte 4 Mayıs Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimleri için artık 10'dan geriye saymaya başladı. Bu kritik süreçte para ve değerli metaller piyasalarında da çalkantılar artarken, peş peşe gelen ekonomik veri ve açıklamalar da piyasaları karıştırdı.

Dün önce Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, ardından da ABD Merkez Bankası FED faiz kararını verdi.

Peş peşe gelen bu iki kritik açıklama sonrasında Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Türk Lirası (TL) günden güne erirken, döviz kurundaki fahiş yükseliş de sürüyor. Ekonomi yönetiminin getirdiği hiçbir politika dövizi frenleyemezken, dolar ve euro sık sık rekor tazeliyor. Haftanın dördüncü iş gününe de yukarı yönlü hareketle başlayan dolar ve euroda yeni rekor yaklaşıyor.

TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu seçimler öncesi son enflasyon verisi olarak açıkladığı Nisan 2023 enflasyon rakamları şöyle gerçekleşti:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.

FED'in faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 5,-5,25 aralığına yükselterek son 16 senenin en yüksek seviyesine getirmiş oldu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını belirterek, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 351 bin 200 lira, en yüksek 1 milyon 377 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 365 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 797 milyon 859 bin 677,77 lira, işlem miktarı ise 2.086,17 kilogram oldu.

Gözler Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

İşte piyasalarda son durum:



Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,47 TL'den başlayan Dolar 19,47 TL 'den,

21,65 TL'den başlayan Euro 21,65 TL 'den,

24,68 TL'den başlayan Sterlin 24,68 TL 'den,

14,59 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,59 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,47 TL'den, Euro 21,55 TL'den, Sterlin 24,43 TL'den, Japon Yeni ise 14,58 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş 2.043 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.043 Dolar 'dan,

1.279 TL'den başlayan Gram altın 1.279 TL 'den,

2.244 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.244 TL 'den,

9.227 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.227 TL 'den,

16,14 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16,14 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.021 Dolar'dan, Gram altın 1.265 TL'den, Çeyrek altın 2.244 TL'den, Cumhuriyet altın 9.227 TL'den, Gram Gümüş ise 15,95 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 101 Dolar'dan Bitcoin 29 bin 101 Dolar'dan,

1.901 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.901 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 72,98 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,98 Dolar'dan işlem görüyor.