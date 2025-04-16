Piyasalar karıştı altın uçuşa geçti: Altında yeni zirve görüldü

ABD Başkanı Trump'ın ek vergi çılgınlıklarıyla başlayan küresel vergi savaşları hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yeni rekorları da peş peşe getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi hamleleriyle karşıan küresel piyasalarda Çin de ABD'ye misilleme yapınca ekonomik dengeler alt üst oldu.

Bir diğer taraftan da ortadoğuda ABD ve İsrail'in İran ve Suriye üzerine yaptıkları ortak açıklamalar sonrasında hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları yeniden uçuşa geçti.

Altın fiyatları tarihi zirvesine ulaşırken, piyasa analistleri ve ekonomistler altındaki yükselişin daha da artabileceğine işaret etti.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,62 artarak 3 bin 283 dolara yükselirken, ABD vadeli işlemler piyasasında ons altın 3 bin 286,30 dolara çıktı.

Uluslararası piyasalarda yaşanan yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne yüzde 1,66 yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 23 TL seviyesine kadar çıkarak 4 bin TL eşiğini yeniden aştı. Gram altın, 19 Mart 2025’te 4 bin 68 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de dalgalanmalar yaşanıyor. Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 32,32 dolara yükselirken, platin yüzde 0,3’lük düşüşle 956,64 dolara geriledi. Paladyum ise 971,10 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Saat 09:30 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum ise şöyle:

Dolar/TL: 38,11 TL

Euro/TL: 43,58 TL

Sterlin/TL: 50,83 TL

Ons Altın: 3.290 Dolar

Gram altın: 4.031 TL

Çeyrek altın: 6.511 TL

Yarım altın: 13.023 TL

Cumhuriyet altını: 26.652 TL

Gram gümüş: 39,86 TL



