Piyasalar karıştı: Altında sert düşüş!

Yeni yıla yükselişle başlayıp, yükselişle sürdüren piyasalar bu hafta çalkantılı bir seyir izliyor. Hafta başında Dolar, Euro ve altında yeni zirve rekoru gelirken, altın yeni güne sert bir düşüşle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

2023 yılına oldukça hızlı başlayan piyasalar çalkantılı bir seyre döndü. Dolar 18,80 TL, Euro 20,40 TL, gram altın ise 1.165 TL ile yeni rekor seviyeleri test ettiği piyasalarda bugün dikkat çeken bir geri çekilme var.

Piyasa katılımcıları ise 31 Ocak-1 Şubat'taki bir sonraki para politikası toplantısında ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesini bekliyor. Ancak yatırımcılar, Fed'in para politikası kararlarını etkileyebilecek ABD perakende satış verilerini beklemeye başladı. Bu verinin açıklanan enflasyon verisini destekleyip desteklemeyeceği, Fed'in faiz artışlarında yavaşlayıp yavaşlamayacağı konusunda oldukça önem taşıyor.

Piyasalar ise şu anda Fed'in şubat ayı para politikası toplantısında 25 baz puanlık bir artışa gitme olasılığını %91 olarak, 50 baz puanlık bir artış olasılığını ise %9 olarak fiyatlıyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,78 TL'den, Euro 20,23 TL'den, Sterlin 23,05 TL'den, Japon Yeni ise 14,30 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,79 TL, Euro 20,36 TL, Sterlin 23,06 TL, Japon Yeni ise 14,62 TL olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.897 Dolar'dan, Gram altın 1.146 TL'den, Çeyrek altın 1.842 TL'den, Cumhuriyet altını 7.581 TL'den, Gram Gümüş ise 14,48 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.912 Dolar'dan, çeyrek altın 1.156 TL'den, Cumhuriyet altını 7.644 TL'den, gram gümüş ise 14,51 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Bitcoin 21 bin 305 Dolar'dan, Ethereum ise 1.586 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 86,56 Dolar'dan işlem görüyor.